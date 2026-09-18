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Studente spruzza spray urticante e accoltella insegnante a Roma

ROMA, 18 SET - Un studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante a volto di una insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Centocelle in seguito ad una richiesta arrivata al 112. Sul posto il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita.

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