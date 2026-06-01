Studente si addormenta in bus e salta la fermata, multa da 58 euro pur con abbonamento

TREVISO, 01 GIU - Un 15 enne si addormenta sul bus, saltando così la sua fermata, venendo poi multato dal controllore che lo ha svegliato per 58 euro nonostante il giovane fosse in possesso di un abbonamento mensile. Lo denuncia l'Adico riferendo che il 15enne di Zero Branco (Treviso) lo scorso 28 maggio scorso, attorno alle 14, di ritorno da scuola, si trovava nel bus numero 101 che percorre la tratta Treviso-Padova. Il ragazzo, durante il tragitto si è addormentato, saltando quindi la propria fermata e, qualche decina di chilometri più avanti, è stato svegliato dal controllore che gli ha chiesto il biglietto. Il giovane, sorpreso e ancora assonnato, ha mostrato il proprio abbonamento mensile da 67,50 euro giustificandosi di essersi assopito. Il controllore, però, non ha voluto sentire ragioni e lo ha multato visto che l'abbonamento non copriva la tratta fino a Scorzé. A quel punto, rassegnato, lo studente ha messo in tasca il verbale da 58 euro - un importo di poco inferiore al costo dell' abbonamento mensile - ed è sceso alla prima fermata utile. Ha poi chiamato la madre per farsi venire a prendere. "Appare evidente la totale buona fede del ragazzo - sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'Adico -. Riteniamo che la multa sia del tutto sproporzionata considerando che lo studente non era completamente sprovvisto di titolo di viaggio, anzi, possedeva un abbonamento mensile. Sarebbe stato sufficiente un po' di buon senso da parte del controllore - osserva - il quale avrebbe potuto fargli pagare solo il biglietto. Con il nostro ufficio legale chiederemo il formale annullamento in autotutela del verbale di accertamento, convinti come detto all'inizio che a volte il buon senso debba prevalere sulla rigidità della burocrazia che a volte deve lasciare spazio al palese buon senso, perché altrimenti puoi apparire ingiusta se non per certi aspetti crudele".