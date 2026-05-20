Studente accoltellato a Milano, una condanna a 20 anni

MILANO, 20 MAG - E' stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, fuori da una discoteca della movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gup di Milano Alberto Carboni.