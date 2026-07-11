VICENZA, 11 LUG - Struttura vacanze invasa dal fumo, evacuate 50 persone di cui 11 finiscono all'ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato alle 5 di stamattina a Tonezza del Cimone (Vicenza). All'interno dell'edificio, vista la presenza del fumo, si è resa necessaria l'evacuazione. Al momento dell'allarme erano presenti 50 persone, di cui 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem con tre ambulanze. Quattro i bambini ricoverati e sette gli adulti. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
Struttura vacanze invasa dal fumo, evacuate 50 persone
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