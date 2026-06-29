VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Un'immagine satirica di Mauro Moretti, ex ad di Fs, - vestito da carcerato a strisce bianco e nera e con una palla incatenata a un piede - è comparsa stasera su dei manifestini di cartone mostrati nel corso delle iniziative che ricordano a Viareggio la strage ferroviaria del 29 giugno 2009, esattamente 17 anni fa, che causò 32 morti, numerosi ustionati e ingenti danni. Moretti è stato condannato in via definitiva con sentenza della Cassazione per responsabilità nel disastro. Nell'immagine si nota anche il disegno di un cartello 'Siberia' alle sue spalle. Il disegno satirico ha come didascalia la frase 'I have a dream' ed è stato realizzato da alcuni dell'associazione Cantiere sociale. La manifestazione si sta tenendo con un migliaio di persone. Fra i presenti la nuova sindaca di Viareggio Sara Grilli, la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci. E' alla commemorazione anche il sindaco in carica 17 anni fa, Luca Lunardini, il quale ha detto: "Essere stasera qui è una cosa importante per la città e per esprimere ancora una volta vicinanza ai familiari delle vittime" ma "adesso lo Stato e la magistratura hanno dato una risposta a questa città". Lunardini ha sottolineato la forte collaborazione istituzionale che ci fu nell'emergenza tra gli enti locali e i massimi livelli dello Stato.
Strage Viareggio, a corteo Moretti disegnato con abito da carcerato
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