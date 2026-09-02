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Strage di famiglia a Roma, domani le autopsie

ROMA, 02 SET - Saranno eseguite domani le autopsie sui corpi di Luca Ambasciano, della moglie Valentina Pambianco e della loro figlioletta Bianca, di 5 anni, trovati due giorni fa nell'abitazione, trafitti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori sulla vicenda è di duplice omicidio e suicidio. Domani avverrà il conferimento dell'incarico ai medici i legali dell'istituto del Verano, che in giornata dovrebbero eseguire anche gli esami autoptici.

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