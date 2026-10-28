VENEZIA, 28 OTT - Hanno patteggiato pene inferiori a due anni per omicidio stradale plurimo i sette dirigenti e funzionari comunali indagati per la strage del bus di Mestre (Venezia), che precipitò dal cavalcavia superiore il 3 ottobre 2023. Nello schianto morirono 22 persone e altre 14 rimasero ferite. La gup di Venezia Benedetta Vitolo ha infatti ratificato i patteggiamenti concordati dalle difese con i pm veneziani Laura Cameli e Giorgio Gava.
Strage del bus di Mestre, in sette patteggiano a Venezia
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