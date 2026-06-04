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Strage braccianti, stamani davanti al gip i due fermati

CASTROVILLARI, 04 GIU - Compariranno stamani davanti al gip di Castrovillari Safeer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pachistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara dove tre migranti afghani ed uno pachistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un mini van. I due, nel corso dell'interrogatorio davanti alla pm Roberta Bello non hanno parlato. Oggi ci proverà il gip a farsi dire il perché dei quattro delitti e dell'atrocità con la quale sono stati compiuti.

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