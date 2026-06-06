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Strage braccianti, Landini depone fiori alla stazione di servizio

AMENDOLARA, 06 GIU - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e quello della Flai Cgil, Giovanni Mininni, hanno deposto due corone di fiori alla stazione di servizio di Amendolara, al chilometro 395 della Strada statale Jonica, dove lunedì scorso sono stati uccisi i quattro braccianti, prima dell'inizio della manifestazione organizzata dalla Cgil.

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