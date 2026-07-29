ROMA, 29 LUG - Rispetto ai tempi relativi all'iter dello Stadio della Roma a Pietralata "entro la fine di agosto la Conferenza dei servizi decisoria potrà essere conclusa. Tra fine agosto e settembre, a seconda di alcuni elementi tecnici, c'è l'autorizzazione finale. Tutto il lavoro preliminare lo abbiamo già fatto: che la famosa cisterna romana sarà musealizzata, e si potrà vedere andando allo stadio, che gli alberi verranno messi in un certo modo, che l'acustica sarà in grado di non dare fastidio all'ospedale Pertini, e così la mobilità. Sono tutte cose già viste, approfondite con gli uffici comunali e regionali, e siamo solo agli ultimi ritocchi e dettagli. Le prescrizioni sono state già anticipate, i dossier sono tutti istruiti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato da Radio Sport. Roma Capitale. "Si deve, poi, fare una gara, anche se fa un po' ridere - ha aggiunto Gualtieri - per la realizzazione, la gestione e il diritto di superfice. Si svolgerà, anche se è presumibile che non ci saranno tanti contendenti perché per aggiudicarsela bisognerà aver fatto un investimento molto grande, in pochi mesi di tempo. In parallelo la società preparerà il progetto esecutivo, da migliaia di pagine, e nel 2027 comincerà la costruzione vera e propria, che richiede tre anni di tempo, anche se la Roma dice che potrebbero fare anche prima, anche perché prima finiscono, prima la struttura potrà dare un ritorno economico. Tra il 2030 e il 2031 lo stadio sarà finito, importante sia per la società sia perché è stato inserito tra i 5+5 stadi per gli Europei".
Stadio Roma: Gualtieri, 'sarà pronto tra il 2030 e il 2031'
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