ROMA, 19 SET - "Decine di migliaia in piazza per Spin Time già dalla partenza del corteo. Il messaggio lanciato dalla città è chiaro: Spin Time dappertutto. Non solo dentro le mura dell'immobile di Via di Santa Croce in Gerusalemme 55, ma in tutti i quartieri dove l'emergenza casa e l'emergenza sociale non trovano soluzioni innovative e alternative alla speculazione immobiliare. Dentro il corteo spazi sociali, sindacati, partiti, associazionismo cattolico, movimenti sociali, terzo settore, studenti e migranti. La società tutta chiede un'altra città, un alto modo di vivere gli spazi urbani". Così il movimento che ha organizzato la manifestazione di oggi. "In tutta Italia Investire Sgr, il fondo che detiene la proprietà del palazzo - spiega Spin Time - è stato nel mirino di diverse azioni di protesta a tutela di Spin, ma anche a contrasto di una politica pubblica che per troppo tempo ha scelto di determinare i cambiamenti delle nostre città attraverso la svendita del bene pubblico, a favore di una gestione privata. Il corteo di oggi rimette al centro il tema della casa, che non è un'emergenza di questo momento, ma una emergenza perenne. Spin Time, come altre esperienze, offre nuove alternative che le istituzioni dovrebbe avere il coraggio di riconoscere e replicare. Parliamo alla destra, che finge di gestire questa emergenza con un piano casa farlocchio che prende in giro gli italiani. Ma ci rivolgiamo anche a tutta la sinistra: la casa deve essere al centro di qualsiasi agenda politica oggi. Il diritto alla casa è fondamentale e inalienabile".
Spin Time 'in 50mila in corteo, restituire il palazzo al pubblico'
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