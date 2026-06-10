Spiaggia Villasimius, dopo rogo 2025 numero chiuso e limiti a ombrelloni

VILLASIMIUS, 10 GIU - La scorsa estate l'incendio con decine di auto bruciate nel parcheggio e le fiamme che hanno devastato cento ettari di vegetazione. E con un pomeriggio di paura e panico in spiaggia con salvataggi via mare. Ora a Punta Molentis a Villasimius, nella Sardegna sud orientale, si cambia rotta: ticket di 10 euro, accessi limitati e divieti di ombrellone ad eccezione di bambini e over 65. Sono le nuove disposizioni della delibera del comune di Villasimius. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio tra fruizione dell'arenile e salvaguardia di un tesoro che deve fare ancora i conti con i danni di dodici mesi fa. Non solo, anche le mareggiate dello scorso inverno hanno ridotto gli spazi. Convincendo l'amministrazione a applicare le nuove regole. Il sopralluogo congiunto tra Regione, Capitaneria di Porto e Comune di Villasimius evidenzia - si legge nella delibera - la particolare fragilità geomorfologica dell'arenile e la conseguente riduzione della capacità ricettiva della spiaggia. E allora via alle misure straordinarie per la tutela ambientale del sito, per la salvaguardia degli habitat protetti e per la sicurezza dei bagnanti. Sino al il 31 ottobre l'accesso via terra è consentito a massimo 70 mezzi al giorno e comunque non oltre 150 persone. Con divieto di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio. Unica eccezione: è consentito un ombrellone per nuclei familiari con bambini sino a 10 anni compiuti e anziani con 65 anni e più. L'accesso via mare è consentito a un numero massimo di 100 persone contemporaneamente, esclusivamente trasportate da coloro che sono autorizzati a operare nell'Area marina protetta Capo Carbonara. Ma dopo un'ora si dovrà andare via: vale anche per loro il divieto di posizionamento di ombrelloni e di ogni altro sistema di ombreggio, divieto di sbarco con zaini nonché borse termiche. Oltre il numero massimo di persone contemporaneamente presenti sul compendio, è consentito l'accesso a un numero non superiore a 3 persone disabili e a un solo accompagnatore per ognuna di loro. Raggiunti i limiti non sarà consentito l'ulteriore ingresso. Divieto tassativo di accesso oltre le ore 20.30 e di permanenza oltre le 21. L'accesso è consentito esclusivamente dalle 8.
Spiaggia Villasimius, dopo rogo 2025 numero chiuso e limiti a ombrelloni
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