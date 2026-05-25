VENEZIA, 25 MAG - "Al primo turno sarebbe mondiale". Sarebbe questo il primo commento di Giorgia Meloni al risultato che si prospetta alle elezioni comunali di Venezia, con la vittoria di Simone Venturini. Lo ha riferito ai giornalisti il senatore di Fdi Raffaele Speranzon.
Speranzon, per Meloni Venezia 'al primo turno sarebbe mondiale'
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