SAN FRANCISCO, 31 OTT - Almeno una persona è morta e altre 6 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un negozio di articoli per Halloween nel nord della California. Lo ha riferito la polizia aggiungendo che gli investigatori non hanno ancora identificato il responsabile. L'incidente è avvenuto nel negozio Spirit Halloween all'interno di un centro commerciale a Fairfield, a circa 76 chilometri a nord-est di San Francisco. Il capo della polizia di Fairfield, Dan Marshall, ha dichiarato ai giornalisti che una persona è morta e altre sei sono state ricoverate in ospedale con ferite da arma da fuoco. Almeno tre di loro sono in gravi condizioni, ha aggiunto. "La scena del crimine e le indagini sono ancora in corso", ha dichiarato Marshall, sottolineando che la polizia non ha ancora identificato il "sospetto o i sospetti" responsabili. La sparatoria è avvenuta poche ore prima dell'inizio di Halloween che si celebra oggi negli Stati Uniti.
Sparatoria in un negozio di articoli per Halloween in California, un morto e 6 feriti
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