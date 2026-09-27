(ANSA-AFP) - CAPE TOWN, 27 SET - Dieci persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di domenica a Lwandle, una township nei pressi di Città del Capo, in Sudafrica. Lo ha riferito la polizia. Secondo le autorità, alcuni uomini armati sono entrati in un locale di intrattenimento alle 1.46 locali e hanno "sparato contro i clienti". Cinque delle vittime sono morte sul posto. (ANSA-AFP).
Sparatoria in Sudafrica in un locale vicino Città del Capo, 10 morti e 11 feriti
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