WASHINGTON, 12 NOV - L'uomo che ha aperto il fuoco nel quartiere di Logan Circle a Washington si è barricato all'interno di un appartamento al settimo piano non lontano dal luogo della sparatoria e ha sparato colpi contro gli agenti speciali attraverso la porta. Prima di barricarsi, si era spostato in diverse zone del quartiere appiccando intenzionalmente degli incendi in vari punti.
Sparatoria a Washington, uomo armato barricato in palazzo spara agli agenti
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