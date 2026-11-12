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Sparatoria a Washington, ordine di non uscire a tutti i residenti

WASHINGTON, 12 NOV - La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di "cercare riparo e non uscire" a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi al luogo della sparatoria a Washington. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. L'uomo in fuga, secondo la polizia, "è un bianco che indossa pantaloncini e felpa grigi".

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