WASHINGTON, 12 NOV - La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di "cercare riparo e non uscire" a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi al luogo della sparatoria a Washington. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. L'uomo in fuga, secondo la polizia, "è un bianco che indossa pantaloncini e felpa grigi".
Sparatoria a Washington, ordine di non uscire a tutti i residenti
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