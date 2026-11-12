WASHINGTON, 12 NOV - L'uomo che ha aperto il fuoco nel centro di Washington uccidendo una persona e ferendone altre quattro è morto. Lo riferisce la polizia. Il killer si era inflitto un colpo di arma da fuoco dopo due ore e mezza d'assedio della polizia fuori dall'appartamento in cui si era barricato.
Sparatoria a Washington, il killer si è suicidato
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