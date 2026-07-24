(ANSA-AFP) - MADRID, 24 LUG - Un incendio boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni è '"al suo apice" ed è impossibile da controllare: lo ha dichiarato venerdì Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. "L'incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo", ha detto ai giornalisti. (ANSA-AFP).
Spagna, 'incendio vicino a Madrid al suo apice, impossibile spegnerlo'
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