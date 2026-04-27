Spagna, erede al trono Leonor studierà Scienze Politiche dopo percorso militare

MADRID, 27 APR - La principessa delle Asturie Leonor di Borbone inizierà nel 2026 un corso di laurea in Scienze politiche all'Università Carlos III di Madrid. Lo comunica la Casa reale spagnola, spiegando che il percorso, della durata di quattro anni, si svolgerà nel campus di Getafe (Madrid), dove l'erede al trono è stata ammessa dopo aver superato "in maniera soddisfacente" il processo di selezione previsto per gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero. Leonor, 20 anni, seguirà dal quarto trimestre dell'anno lo stesso iter dei suoi coetanei con identici programmi, esami e calendario accademico, compaginando gli studi con gli impegni istituzionali, come già è avvenuto durante il liceo e il successivo percorso di formazione negli eserciti di terra, mare e aria delle Forze armate. Dal 2023 al 2026, la principessa delle Asturie ha infatti completato una formazione militare articolata nelle tre armi: esercito a Saragozza, in Aragona; Marina a Marin, in Galizia, con navigazione sulla nave scuola 'Juan Sebastian Elcano'; e Aeronautica a San Javier, nella regione di Murcia al sudest della Spagna. La Casa reale precisa inoltre che re Felipe VI ha informato il presidente del governo, Pedro Sanchez, dell'avvio di questa nuova fase della formazione dell'erede al trono.