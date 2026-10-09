ROMA, 09 OTT - Il Sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell'Utri, ha rappresentato l'Italia alla Arctic Circle Assembly 2026 a Reykjavik, in programma dall'8 al 10 ottobre. Nel corso dell'evento, che riunisce ogni anno oltre 2.000 partecipanti da più di 60 Paesi, il Sottosegretario ha ribadito l'impegno dell'Italia nella regione artica e l'importanza del dialogo e della cooperazione internazionale per affrontare le profonde trasformazioni che interessano l'Artico. Il Sottosegretario ha inoltre illustrato le principali direttrici della Strategia Italiana per l'Artico, volta a rafforzare il ruolo del nostro Paese attraverso un approccio integrato che coniuga sicurezza, ricerca scientifica, tutela ambientale, cooperazione internazionale e opportunità economiche sostenibili, questioni discusse anche in un incontro bilaterale con il Presidente di Arctic Circle, Ólafur Ragnar Grímsson. La partecipazione italiana si inserisce in un più ampio quadro di rafforzamento dell'impegno nazionale sulle questioni polari, confermato anche dalla Prima Conferenza Nazionale Polare, svoltasi a Roma dal 5 al 7 ottobre, e dalle prossime iniziative dedicate alla dimensione della sicurezza e della difesa nelle regioni polari. L'Italia continuerà a promuovere un approccio fondato sulla cooperazione internazionale, sulla ricerca scientifica, sull'innovazione tecnologica e sulla sostenibilità, contribuendo al confronto internazionale sulle sfide ambientali e geopolitiche che interessano l'Artico. Nel corso della visita, il Sottosegretario Dell'Utri ha poi avuto un incontro con la Sottosegretaria britannica Kumaran per rafforzare la cooperazione Italia - Regno unito anche nel contesto artico e ha inaugurato la mostra promossa dall'Ambasciata d'Italia a Oslo 'Looking Beyond', dedicata alla tecnologia italiana di osservazione della Terra e realizzata attraverso immagini satellitari della costellazione Cosmo-SkyMed.
Sottosegretario Dell'Utri alla Arctic Circle Assembly di Reykjavik
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