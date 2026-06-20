ROMA, 20 GIU - Le passeggiate in carrozza a Central Park saranno sospese fino alla prossima settimana in seguito alla morte di un turista indiano di 18 anni. Lo riferiscono i media americani. L'incidente è avvenuto mercoledì: la vittima si trovava con i genitori e il fratello minore su una carrozza quando il conducente è sceso per scattare una foto. All'improvviso il cavallo si è imbizzarrito e lo ha scaraventato a terra. Subito soccorso, il 18enne è morto in ospedale. La decisione di fermare le passeggiate arriva dopo le crescenti richieste da parte di associazioni e funzionari eletti di vietarle completamente a seguito di una serie di incidenti avvenuti nell'ultimo anno in cui persone e cavalli sono stati messi in pericolo. Il sindacato dei lavoratori dei trasporti ha annunciato giovedì, il giorno dopo la morte di Romanch Mahajan, la sospensione delle passeggiate in carrozza per valutare i protocolli di sicurezza. Ieri, il sindacato ha confermato che lo stop continuerà fino a martedì.
Sospese le passeggiate in carrozza a Central Park dopo la morte di un turista
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