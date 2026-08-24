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Sondaggio, Trump in difficoltà in 47 stati Usa su 50

NEW YORK, 24 AGO - Donald Trump in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di YouGov e The Economist, il numero di elettori che boccia il suo operato è maggiore a quello che lo promuove in 47 stati americani su 50. Solo in Wyoming, Idaho e Virginia la maggioranza degli intervistati promuove Trump. Il saldo negativo di gradimento del presidente rilevato da YouGov e The Economist segue il sondaggio di Reuters del 17 agosto, secondo il quale un americano su tre approva l'operato di Trump.

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