NEW YORK, 24 AGO - Donald Trump in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di YouGov e The Economist, il numero di elettori che boccia il suo operato è maggiore a quello che lo promuove in 47 stati americani su 50. Solo in Wyoming, Idaho e Virginia la maggioranza degli intervistati promuove Trump. Il saldo negativo di gradimento del presidente rilevato da YouGov e The Economist segue il sondaggio di Reuters del 17 agosto, secondo il quale un americano su tre approva l'operato di Trump.
Sondaggio, Trump in difficoltà in 47 stati Usa su 50
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