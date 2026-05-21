Sondaggio Maariv, il partito di Netanyahu si indebolisce, Smotrich sale

TEL AVIV, 21 MAG - Secondo i dati di un sondaggio pubblicato oggi in Israele da Maariv, il partito del premier israeliano Benyamin Netanyahu, il Likud, sta continuando a indebolirsi mentre quello di Bezalel Smotrich, Sionismo religioso, ha superato la soglia elettorale per la prima volta in quasi sei mesi. Il sondaggio, condotto poco prima che il disegno di legge della coalizione per sciogliere la Knesset (il Parlamento) superasse la lettura preliminare, ha rilevato che il blocco della coalizione di governo è salito di due seggi, arrivando a 51, mentre il blocco dell'opposizione è sceso da una maggioranza di 61 seggi a 59. I partiti arabi sono rimasti invariati a 10 seggi. Shas (che rappresenta gli ultraortodossi) ha perso un seggio.