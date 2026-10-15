SAN SALVADOR, 15 OTT - Il consenso dei giovani salvadoregni verso la linea politica del Paese ha toccato un picco storico. Secondo l'ultimo sondaggio di Cid Gallup, azienda leader nelle ricerche di mercato, l'approvazione tra i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni è tra le più alte mai registrate. Il 96% dei giovani intervistati ha dichiarato che il Paese centroamericano si trova sulla strada giusta. Questo dato è superiore di nove punti percentuali alla media generale: complessivamente, l'87% dei salvadoregni ritiene che la nazione stia procedendo nella direzione corretta. Questa percezione positiva della traiettoria del Paese è in linea con la valutazione dell'amministrazione del presidente Nayib Bukele, che gode di un tasso di approvazione del 92% e che correrà per un terzo mandato consecutivo alle elezioni presidenziali del febbraio 2027. Secondo CID Gallup, si tratta del più alto livello di sostegno mai registrato per un leader salvadoregno dal 1990, a parità di durata del mandato. Il 91% degli intervistati ha inoltre affermato che Bukele sta agendo nell'interesse della popolazione. Il consenso è risultato particolarmente elevato tra i sostenitori del suo partito, Nuevas Ideas, e tra coloro che percepiscono un miglioramento delle condizioni della propria famiglia.
Sondaggio, il 96% dei giovani di El Salvador promuove la direzione del Paese
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