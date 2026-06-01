Sofia, dopo Sinner agli Internazionali l'abbraccio con Mattarella

ROMA, 01 GIU - Dopo l'entrata in campo agli Internazionali nella mano di jannik Sinner, la piccola Sofia oggi si è lanciata verso il presidente Sergio Mattarella per un abbraccio che ha commosso la madre della bimba. Scenario del tenero siparietto i giardini del Quirinale dove, come da tradizione, vengono accolti la mattina del 1 giugno le categorie fragili per qualche ora di svago e musica all'interno della presidenza della Repubblica. La piccola Sofia è diventata una star del web grazie al video che l'ha immortalata agli Internazionali di tennis a Roma. Sofia era in attesa dell'entrata in campo di Sinner e Medvedev: il tennista russo, uscito per primo, ha porto la mano alla piccola che gli ha fatto però capire di preferire uscire con il campione italiano, poi accolto con saltelli di gioia. Sofia, uno dei piccoli seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, quando ha visto il presidente della Repubblica che gli si avvicinava si è quasi lanciata verso Mattarella per abbracciarlo. Foto e selfie e tanta emozione per la mamma.