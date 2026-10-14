ROMA, 14 OTT - A seguito dell'attacco russo al settore energetico, i consumatori di Kiev, così come quelli delle regioni di Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi e Zaporizhia, sono senza elettricità questa mattina. Lo riferisce la società elettrica ucraina Ukrenergo, come riportano i media locali.
Società elettrica, 'Kiev, Kharkiv, Sumy senza luce dopo raid russi'
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