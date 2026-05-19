Smotrich conferma mandato di arresto dell'Aja, 'una dichiarazione di guerra'

TEL AVIV, 19 MAG - ''Ieri mi è stato comunicato che la Corte penale internazionale antisemita dell'Aja ha chiesto l'emissione del mandato di arresto nei miei confronti''. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich. ''L'emissione di mandati di arresto contro il primo ministro, il ministro della Difesa e delle Finanze è una dichiarazione di guerra, e di fronte a una dichiarazione di guerra, risponderemo con la stessa moneta'', ha aggiunto Smotrich, sostenendo che l'Autorità Palestinese sia dietro alla mossa. ''Le mani sono quelle dell'Aja, ma la voce è quella dell'Autorità Palestinese. Questa organizzazione ha iniziato una guerra e riceverà in risposta una guerra'', ha detto Smotrich, sottolineando che intende nell'immediato ''firmare un ordine di evacuazione per Khan al-Ahmar''. Il villaggio beduino di Khan al-Ahmar, situato lungo la strada tra Gerusalemme e Gerico, è da anni al centro di un contenzioso legale sulla sua demolizione che ha visto coinvolti tribunali israeliani e numerosi attivisti della comunità internazionale.