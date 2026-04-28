Sisto, 'al Quirinale parere non vincolante, ministero non fa indagini'

ROMA, 28 APR - "Tutte le iniziative saranno vagliate dagli organi competenti per le ulteriori indagini". Così il vice ministro della Giustizia Francesco Sisto sul caso Minetti. Sulle precedenti verifiche, Sisto ha detto: "senza giudizi di responsabilità frettolosi, va detto che solo al termine degli approfondimenti sarà possibile stabilire la esistenza, o meno, dei presupposti di legge per l'ottenimento della grazia". Sulle modalità delle procedure, Sisto ha spiegato che il ministero non ha poteri di indagine e, di seguito al parere favorevole della Procura, ha formulato "un parere non vincolante, trasmesso alla presidenza della Repubblica".