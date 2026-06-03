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'Sistema Pavia, nessun elemento contro l'ex pm Venditti'

MILANO, 03 GIU - Depositata alla procura di Brescia l'informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza sulle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex pm Mario Venditti riguardante l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Lo rende noto il Tg1 sui suoi profili social. Secondo quanto si apprende, aggiunge il telegiornale Rai, sull'ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico. Sarebbero invece emersi, sempre secondo il Tg1, elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda.

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