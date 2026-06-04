Sisma, al via il restauro della Torre Civica all'Aquila

L'AQUILA, 04 GIU - Sono stati avviati all'Aquila i lavori di recupero e consolidamento della Torre Civica di Palazzo Margherita, tra gli interventi più simbolici della ricostruzione post-sisma del 2009. L'opera sarà realizzata grazie ai fondi raccolti dalla comunità italiana in Australia all'indomani del terremoto del 6 aprile, con il sostegno del governo australiano, per un importo complessivo di circa 2,9 milioni di euro. La cerimonia di apertura del cantiere si è svolta alla presenza dell'ambasciatrice d'Australia in Italia Julianne Cowley, del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, del prefetto Vito Cusumano e del presidente della Fondazione Carispaq Fabrizio Marinelli. "L'avvio dei lavori della Torre Civica segna una tappa particolarmente significativa nel percorso di ricostruzione dell'Aquila", ha dichiarato Biondi, sottolineando come l'apertura del cantiere consenta di dare attuazione a una donazione che rischiava di non trovare compimento a causa di lungaggini amministrative. Il sindaco ha ringraziato il Governo australiano, la comunità italiana residente nel Paese e tutti i donatori che contribuirono alla raccolta fondi dopo il sisma. L'intervento sarà attuato dalla Fondazione Carispaq nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Comune dell'Aquila nell'agosto 2025. "Il recupero della Torre Civica non è soltanto un'importante opera di restauro, ma il risultato di una virtuosa collaborazione istituzionale che ha trasformato un grande gesto di solidarietà in un intervento concreto per la collettività", ha affermato Marinelli. Per Marsilio, "ogni tassello che torna al suo posto contribuisce a restituire all'Aquila la sua identità più autentica". Il presidente della Regione ha evidenziato come il recupero della Torre Civica rappresenti un passo importante non solo per la ricostruzione materiale della città, ma anche per la tutela della memoria e del senso di appartenenza della comunità aquilana. I lavori, affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese specializzate, avranno una durata prevista di 467 giorni. Il recupero della Torre Civica si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del centro storico dell'Aquila, nell'anno in cui la città è Capitale italiana della Cultura 2026.