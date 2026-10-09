ROMA, 09 OTT - Il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale, dopo il sisma che ha colpito Panama. La segnalazione di possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica. Nel frattempo, l'agenzia statunitense Usgs ha rivisto la magnitudo del terremoto a Panama abbassandola da 8.0 a 7.6.
Sisma a Panama, agenzia Usa dirama allerta tsunami per l'est Pacifico
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