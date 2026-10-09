Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Sisma a Panama, agenzia Usa dirama allerta tsunami per l'est Pacifico

ROMA, 09 OTT - Il sistema di monitoraggio tsunami degli Stati Uniti ha diramato un'allerta per potenziale minaccia tsunami per diversi Paesi che si affacciano sul Pacifico orientale, dopo il sisma che ha colpito Panama. La segnalazione di possibile minaccia riguarda Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panama, Guatemala, Messico, Perù, El Salvador, Costa Rica. Nel frattempo, l'agenzia statunitense Usgs ha rivisto la magnitudo del terremoto a Panama abbassandola da 8.0 a 7.6.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...