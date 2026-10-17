ROMA, 17 OTT - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato che il suo mandato presidenziale terminerà nel 2030, sottolineando che la Costituzione del Paese non sarà emendata per estendere la durata del suo incarico, come riportato dal quotidiano statale Al-Ahram. Lo scrive l'agenzia di stampa turca Anadolu. "Il 2030 segnerà la fine del mio mandato presidenziale. La questione è definitivamente chiusa", ha affermato al-Sisi durante una cerimonia di consegna dei diplomi presso l'Accademia Militare Egiziana. Al-Sisi ha ribadito che la Costituzione egiziana "non sarà toccata", sottolineando la necessità di impedire qualsiasi violazione dei principi costituzionali e democratici. Ha spiegato che la Costituzione definisce il ruolo delle forze armate nella tutela dell'ordine costituzionale, della democrazia e dei pilastri fondamentali dello Stato. "Non lascerò lo Stato egiziano finché non sarà ricco di persone capaci di assumersi le proprie responsabilità", ha aggiunto, precisando che una nuova generazione di leader è attualmente in fase di formazione presso l'Accademia Militare Egiziana.
Sisi, 'mio mandato si chiude nel 2030, non cambieremo la Costituzione egiziana'
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