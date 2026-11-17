BELGRADO, 17 NOV - Alle 10 si è aperta la sessione costitutiva dell'Assemblea nazionale della Serbia, con un'inedita composizione bipartitica, con una solida maggioranza di deputati della Lista Studentesca-Gli studenti vincono! (Sl) di 140 seggi alla quale si oppongono i 103 seggi di Serbia Unita, la coalizione guidata dal partito Sns dell'ex presidente Aleksandar Vucic, per la prima volta in 14 anni all'opposizione. Al totale si aggiungono sette deputati in rappresentanza dei partiti delle minoranze etniche. Nella seduta di consultazioni con la speaker uscente del Parlamento (e presidente della Repubblica ad interim) Ana Brnabic, la Lista Studentesca ha scelto di sedere sul lato dell'aula a destra del presidente. Dichiarata aperta la seduta e dopo l'esecuzione dell'inno nazionale serbo (Dio di giustizia) da parte di un coro, l'ordine del giorno prevede sei punti: conferma dei mandati dei parlamentari, elezione del presidente e del vicepresidente dell'Assemblea nazionale, nomina del segretario generale, elezione dei membri degli organi di lavoro parlamentari e delle delegazioni parlamentari permanenti presso le istituzioni internazionali. Agli studenti esponenti del movimento non è stato consentito di assistere alla saduta dalla galleria, e dalle 8 davanti al Parlamento si è radunata una folla per festeggiare gli eletti della Sl.
S'insedia il nuovo Parlamento serbo, esordio politico della Lista Studentesca
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