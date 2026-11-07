SINGAPORE, 07 NOV - Ha aperto a Singapore il polo "SG6" del colosso Usa Equinix, un investimento da 290 milioni di dollari e 20 megawatt di potenza di calcolo. Si tratta del primo impianto operativo dopo la moratoria triennale sbloccata nel 2022. L'infrastruttura di nove piani accoglie centinaia di armadi per server all'avanguardia per gestire la domanda di intelligenza artificiale. La struttura rispetta i nuovi e rigorosi standard ambientali dell'isola, che impongono limiti severi sui consumi di elettricità e acqua con parametri di raffreddamento ad altissima efficienza. Le regole vincolano inoltre le aziende a integrare quote crescenti di energia pulita.
Singapore apre primo data center green da 290 mln di dollari
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