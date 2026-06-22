ROMA, 22 GIU - Le difese aeree russe hanno respinto un attacco con droni diretto su Mosca. Lo riferisce il sindaco della capitale, Sergey Sobyanin: "È stato respinto un attacco sferrato da altri cinque droni diretti verso Mosca. Le squadre di soccorso stanno intervenendo nei luoghi dello schianto". Secondo il sindaco della capitale russa durante la giornata sono stati abbattuti 14 droni.
Sindaco Mosca, 'respinto un nuovo attacco con droni sulla città'
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