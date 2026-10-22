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Sindaco Mosca, 'nella notte oltre 600 droni lanciati contro la città'

ROMA, 22 OTT - Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte verso la città di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea russe nelle zone periferiche. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin: "Nel periodo compreso tra le 20,30 del 21 ottobre e le 4 del 22 ottobre, 630 droni si sono diretti verso la regione di Mosca". L'attacco ha provocato due feriti.

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