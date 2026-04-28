Sindaco Monfalcone, con Fincantieri troveremo una soluzione

TRIESTE, 28 APR - "Ho detto più volte che questa azienda rappresenta una grandissima opportunità per tutto il nostro territorio. Sono situazioni che potranno sicuramente essere nel tempo divise ma soprattutto risolte. Oggi con l'a.d. ci siamo visti cinque minuti prima degli interventi e abbiamo esclusivamente parlato di sicurezza, dell'importanza della sicurezza nel territorio e nell'azienda, che potrebbe avere sicuramente ricadute nella nostra popolazione. Credo sia stato un incontro importantissimo, è stata declinata la sicurezza in tutti i suoi ambiti e si è capito come questa azienda stia investendo tanto in sicurezza". Lo ha detto Luca Fasan, sindaco di Monfalcone (Gorizia), a margine del Safety Day di Fincantieri, gruppo con il quale la amministrazione è da tempo in rapporti difficili. "Da questo punto di vista - ha comunque assicurato Fasan - non posso che essere contento, soprattutto perché in questo ambito si è messa davanti la centralità dell'uomo, del lavoratore. Questo quindi trova la mia massima approvazione". Infine, in merito al tavolo aperto con il Gruppo e con la Regione, Fasan ha detto che "continua ad andare avanti in itinere: ci sono costanti contatti tra l'amministrazione e l'azienda. Ovviamente, sono fiducioso che troveremo a breve una soluzione", ha concluso.