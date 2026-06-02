Sindaco minacciato di morte da ragazzi durante controlli di polizia anti-degrado

PORTO SAN GIORGIO, 02 GIU - Durante un controllo di polizia per il contrasto dei fenomeni di degrado urbano lungo il lungomare cittadino, lo scorso 29 maggio, il sindaco di Porto San Giorgio (Fermo) Valerio Vesprini che era presente, è stato minacciato da un ragazzo il quale gli avrebbe detto: 'ti squarto'. L'episodio è rimasto nel silenzio fino ad oggi e a riferirlo è stato il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap), Alessandro Patacconi che esprime solidarietà dopo le "gravi minacce" subite dal primo cittadino mentre presenziava a un servizio di Polizia locale a cui si sono aggiunte le Volanti della Questura fermana". Le minacce, hanno visto protagonisti gruppi di giovani responsabili di comportamenti molesti e causa di crescente disappunto tra cittadini e turisti: rappresentano, sottolinea il segretario provinciale del Sap, "un segnale preoccupante che impone attenzione e interventi concreti. Al Sindaco Vesprini va il nostro ringraziamento e le congratulazioni per il coraggio e la presenza dimostrata sul territorio nell'affrontare direttamente tali criticità". Il Sap evidenzia come "finalmente, sul territorio la Questura riesca a garantire la presenza di due, e spesso anche tre, Volanti.. Tuttavia, in vista dell'imminente stagione estiva sarà indispensabile rafforzare gli organici. Per questo motivo riteniamo fondamentale che il sindaco Vesprini si faccia promotore, a livello politico, della richiesta di invio di un congruo numero di agenti aggregati nella provincia di Fermo". Il sindaco sangiorgese, in questi ultimi giorni, si è più volte unito ai controlli mirati soprattutto a contrastare le scorribande, sia sul lungomare che sulla spiaggia di Porto San Giorgio, di diversi giovani noti alle forze dell'ordine, tra cui anche ragazzi legati al mondo dello spaccio e con precedenti penali. Una presenza quasi costante che sta preoccupando e non poco esercenti, residenti e operatori balneari. Insomma le istituzioni cercano di stroncare sul nascere recrudescenze criminose anche in vista dell'imminente stagione estiva.