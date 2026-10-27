ROMA, 27 OTT - "È stato colpito il ponte Pivdennyi". Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko. "Anche le infrastrutture della metropolitana presenti sul ponte hanno subito danni", ha aggiunto il primo cittadino. Il ponte si trova nella zona meridionale della capitale ucraina.
Sindaco Kiev, 'è stato colpito il ponte Pivdennyi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...