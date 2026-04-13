Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'

SION, 13 APR - "Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale. Nessuno me l'aveva detto prima della tragedia'. Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Ferraud, interrogato oggi a Sion, fornisce una versione completamente discordante da quella dei suoi funzionari che invece hanno lamentato una cronica assenza di risorse per far fronte agli obblighi di ispezioni annuali. "Eravamo convinti che tutto funzionasse bene, siamo sempre stati orgogliosi del nostro servizio di sicurezza, citato anche come esempio nel Cantone", ha aggiunto il primo cittadino cui la procura ha disposto il sequestro del cellulare.