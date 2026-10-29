SARAJEVO, 29 OTT - "Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite" nell'elicottero della missione europea Eufor precipitato in Bosnia. Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Brčko, Siniša Milić. "Tutti sono stati curati in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta", ha aggiunto.
Sindaco di Brcko, 'tre morti e 12 feriti nell'elicottero caduto'
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