Sindaci dell'Alto ionio cosentino scenderanno in piazza ad Amendolara

AMENDOLARA, 06 GIU - I sindaci dei Comuni dell'Alto ionio cosentino parteciperanno oggi, indossando la fascia tricolore, alla manifestazione indetta dalla Cgil ad Amendolara. La decisione è stata presa nel corso di un vertice ad Amendolara, convocato dalla sindaca Maria Rita Acciardi, che ha visto la partecipazione dei primi cittadini e delegati del comprensorio, oltre che dell'assessora regionale al Welfare Pasqualina Straface. "In segno di profondo rispetto - si legge in una nota - e per dare dignità alle vittime di questo dramma l'amministrazione chiederà formalmente l'intitolazione dell'area IP alla loro memoria". Nel corso della riunione è stata stabilita la proclamazione di un lutto cittadino collettivo in concomitanza con le esequie; l'istituzione di un tavolo di coordinamento e di un vero e proprio patto operativo tra i sindaci; la diffusione e il potenziamento dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione); la promozione e la salvaguardia dell'imprenditoria agricola sana e, infine, la costituzione di una rete strutturata che veda cooperare stabilmente Comuni, Regione, forze dell'ordine, sindacati e organizzazioni di categoria.