PARIGI, 24 OTT - "Circa 800.000 persone si sono mobilitate" oggi in tutta la Francia per il secondo atto della protesta di sindacati, studenti e gilet gialli, secondo il sindacato Cgt. La stessa fonte parla di "250.000 manifestanti a Parigi", dove la polizia ne aveva contabilizzati 110.000. Altre le cifre del ministero dell'Interno francese secondo il quale 410mila persone hanno manifestato oggi in tutto il Paese.
Sindacati, '800.000 in piazza in Francia, 250.000 a Parigi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...