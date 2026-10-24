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Sindacati, '800.000 in piazza in Francia, 250.000 a Parigi'

PARIGI, 24 OTT - "Circa 800.000 persone si sono mobilitate" oggi in tutta la Francia per il secondo atto della protesta di sindacati, studenti e gilet gialli, secondo il sindacato Cgt. La stessa fonte parla di "250.000 manifestanti a Parigi", dove la polizia ne aveva contabilizzati 110.000. Altre le cifre del ministero dell'Interno francese secondo il quale 410mila persone hanno manifestato oggi in tutto il Paese.

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