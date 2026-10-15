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Silvia Salis, Mario Calabresi come candidato a Milano mi piace molto

MILANO, 15 OTT - Mario Calabresi come candidato sindaco per Milano "mi piace molto". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo all'evento promosso nel capoluogo lombardo da Confcommercio giovani imprenditori, 'Il tempo dell'impresa, l'impresa del tempo', rispondendo a chi le ha chiesto cosa pensa della possibile candidatura del giornalista a sindaco della città o alle primarie del centrosinistra se ci saranno.

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