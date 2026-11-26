ROMA, 26 NOV - Si valuta un eventuale innalzamento delle misure di sicurezza per i duecento militari italiani impegnati nella missione Miasit, che operano in Libia tra Tripoli e Misurata, a seguito del duplice attacco ucraino a Bengasi dello scorso 22 novembre. Lo si apprende da fonti militari. Ieri - secondo quanto scrive oggi Repubblica - il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato l'addetto militare ucraino, giunto assieme all'ambasciatore Ihor Brusylo.
Si valuta innalzamento misure sicurezza per militari italiani in Libia
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