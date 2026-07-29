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Si va verso il voto di fiducia sul dl Giustizia in aula al Senato

ROMA, 29 LUG - Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, sul decreto giustizia e migranti - che è all'esame dell'aula del Senato - il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della commissione Bilancio su alcuni emendamenti, che dovrebbe essere al lavoro in questi minuti. Il decreto va convertito in legge entro l'11 agosto, compreso il passaggio alla Camera.

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