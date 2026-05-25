Si tuffa nel torrente e annega, morto 15enne nel Veronese

VERONA, 25 MAG - Un ragazzo 15enne è morto annegato nel torrente Guà a Zinella (Verona). Il giovane, di origini nordafricane, nel tardo pomeriggio di ieri stava facendo il bagno assieme ad alcuni amici e dopo alcuni tuffi non è più riemerso nella zona adiacente al vecchio mulino del paese. E' così scattato l'allarme e sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero (Verona), i soccorritori fluviali da Verona con il gommone, il nucleo cinofili regionale e i sommozzatori del nucleo regionale arrivati da Venezia. Il corpo del ragazzo è stato localizzato in serata, intorno alle 23, sul fondale, a circa due metri di profondità, e trasportato a riva. Durante le operazioni erano presenti anche i Carabinieri, il personale sanitario del Suem 118 e il sindaco di Zimella, Gionata Manega.