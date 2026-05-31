Si tuffa nel lago e annega, muore 19enne nel Bresciano

BRESCIA, 31 MAG - Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago d'Iseo, sul lungolago di Pisogne, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, residente a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica, si trovava con alcuni amici nei pressi dell'imbarcadero dei battelli di linea quando si è tuffato in acqua. L'impatto si è rivelato fatale. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che sono riusciti a recuperare il corpo e a portarlo a riva. Sono state tentate a lungo manovre di rianimazione, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto in una zona molto frequentata del lungolago e diverse persone hanno assistito alla scena.