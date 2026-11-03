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Si dimette il ministro dei Trasporti spagnolo per l'incidente ferroviario a Toledo

MADRID, 03 NOV - "Voglio annunciarvi che mi dimetto non solo dall'incarico di ministro dei Trasporti, ma anche da quello di capolista socialista per Valladolid alle elezioni generali del 29 novembre". Con queste parole Oscar Puente, titolare dei Trasporti spagnolo, ha annunciato un passo indietro al termine di un'audizione durata quattro ore alla Deputazione Permanente del Congresso dei deputati spagnolo sull'incidente ferroviario a Urda, in provincia di Toledo, costato almeno 69 vittime lo scorso 28 ottobre.

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